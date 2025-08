Cane Soffre il Caldo? Scopri Come Tenerlo Fresco e al Sicuro Ora

In estate, i cani soffrono il caldo: scopri razze vulnerabili e strategie pratiche per garantire loro ombra, idratazione e ambienti freschi ideali.

Con l’estate avanzata, aumentano i giorni all’aperto con il tuo amico a quattro zampe. Tuttavia, una dimenticanza comune è esporlo durante il caldo intenso, senza valutare i rischi del surriscaldamento in cani più fragili.

Alcune razze soffrono maggiormente le alte temperature. Le brachicefale — come Bulldog inglese e francese, Boston Terrier, Pug, Pechinese — hanno difficoltà a respirare e dissipare calore a causa del muso schiacciato e delle vie aeree strette. Razze con manto spesso o doppio, come Chow Chow, Alaskan Malamute, Husky, Bovaro del Bernese, trattenendo il calore, sono altrettanto a rischio. Anche i cani anziani, cuccioli o sovrappeso sono meno efficienti nella regolazione termica.

Sintomi di colpo di calore vanno riconosciuti tempestivamente: ansimare eccessivo, eccessiva salivazione, gengive arrossate, letargia, vomito, diarrea, disorientamento o svenimenti. Se compaiono, è essenziale trasferire il cane in un luogo fresco e contattare immediatamente un veterinario.

Per proteggerli efficacemente dal caldo, tieni presenti questi accorgimenti:

Passeggiate al mattino presto o sera , evitando le ore centrali e assolute peak di calore (25‑28 °C o più).

Offri acqua fresca in quantità , posizionando ciotole in diverse stanze e portando una borraccia durante le uscite.

Assicura zone d’ombra ventilate , usa ventilatori o aria condizionata, e abbassa verriere o tende durante il giorno.

Evita il calpestio di asfalto o pavimenti roventi: se non tolleri la superficie della mano, non lo faccia il cane.

Utilizza tappetini rinfrescanti , panni umidi o giubbotti refrigeranti per cani per aiutare a abbassare la temperatura corporea.

Non radere completamente i cani a doppio pelo: meglio spazzolarli per rimuovere sottopelo, mantenendo un isolante naturale che evita scottature e aiuta a regolare la temperatura.

Metodi utili durante il giorno:

Una ciotola con acqua ricca di ghiaccio o snack congelati sono stratagemmi efficaci per l’idratazione e il raffreddamento.

Se il cane si inalbera per il caldo, puoi bagnarlo leggermente (nuca, pancia, zampe), evitando acqua fredda che genera shock termico.

Durante la notte:

Posizionalo su piastrella fresca se disponibile, o su un tappeto rinfrescante/asciugamano umido vicino al suolo.

Usa ventilatore o aria condizionata, verificando che non creino correnti fredde dirette o sbalzi termici.

Mantieni a disposizione acqua costante, eventualmente con cubetti per rinfrescarla; uno snack freddo prima di dormire può aiutare a regolare la temperatura corporea.

Per i cani anziani, prestare maggiore attenzione. Passeggia in zone fresche, ombreggiate o areate, evitando sforzi intensi nei soggetti con problemi cardiaci o respiratori. L’acqua va cambiata più frequentemente, e lo spazio abitativo deve essere libero da ostacoli in modo da non affaticarli inutilmente.

Ricorda: non lasciare mai il cane in auto, anche per brevi periodi: la temperatura interna può salire rapidamente, causando rischio letale.

In sintesi, una combinazione di attenzione al tipo di razza, organizzazione della routine, adeguati strumenti di raffreddamento e monitoraggio costante è la strategia più efficace per proteggere il tuo cane dal caldo estivo.