Tragedia a Castelfiorentino: Trovato Morto l'Ex Marito

Dopo due giorni di intensa ricerca, è stato finalmente rinvenuto senza vita Alfred Vefa, l'uomo ritenuto responsabile dell'omicidio di Klodiana Vefa, 37 anni, avvenuto la scorsa giovedì sera a Castelfiorentino, in provincia di Firenze. Klodiana era la sua ex moglie, da cui stava procedendo con la procedura di divorzio. Il tragico epilogo si è verificato in una zona isolata del comune di San Casciano in Val di Pesa, dove Alfred Vefa, con ogni probabilità, si è tolto la vita utilizzando l'arma presumibilmente impiegata per uccidere la moglie.

Il corpo di Alfred Vefa è stato scoperto in un bosco di noci lungo la strada provinciale Certaldese, nei pressi di San Casciano Val di Pesa (Firenze), in una zona rurale. Un cacciatore ha attirato l'attenzione sul posto, notando la Golf grigia dell'uomo, fuggitivo dopo l'omicidio della moglie a Castelfiorentino. L'incidente è stato segnalato ai carabinieri della stazione di San Casciano, che hanno immediatamente avviato una ricerca sul terreno. A circa 50 metri di distanza, nel cuore di un noceto, è stato rinvenuto il corpo senza vita di Alfred Vefa. Le autorità competenti hanno iniziato le procedure di accertamento medico-legale e scientifico, con l'autorizzazione della procura, prima della rimozione della salma. Il cadavere è stato successivamente trasferito all'obitorio verso le 9 di mattina.

Alfred Vefa, un muratore di nazionalità albanese come la vittima, era stato immediatamente sospettato del delitto e si era dato alla fuga con la sua Golf grigia, privo di soldi e documenti, ma con l'arma utilizzata per sparare a Klodiana. Il suo telefono risultava spento dalle 19:05 del giovedì sera, poco prima dell'omicidio. Secondo le testimonianze, la donna aveva programmato di trascorrere la serata con un'amica, ma si sarebbe casualmente incrociata per strada con l'ex marito, scatenando un'altercazione. L'aggressione avrebbe coinvolto due spettatori casuali, diretti al circolo ricreativo nelle vicinanze. Inoltre, la figlia di 14 anni avrebbe assistito a parte della discussione dalla loro casa e sarebbe corso a svegliare il fratello di 17 anni. Quando i due fratelli sono giunti sul luogo, la madre era già deceduta e il padre era in fuga.

Nonostante la tragedia, la donna non aveva mai presentato denunce contro l'ex marito, con cui aveva divorziato in Albania due anni prima, sebbene il divorzio non fosse ancora stato ufficialmente trascritto in Italia a causa di complicazioni burocratiche. I due vivevano separatamente nella stessa casa a Castelfiorentino, una situazione che non era ben vista dalla famiglia di Alfred Vefa.

Il sindaco di Castelfiorentino, Alessio Falorni, ha espresso il suo profondo cordoglio per la perdita di Klodiana Vefa, descrivendola come una persona amata da tutti e annunciando il proclama del lutto cittadino. Sono stati pianificati eventi per sensibilizzare gli studenti sulla tematica del femminicidio e della violenza contro le donne, oltre a una fiaccolata in onore della vittima. Gli amici e colleghi di Klodiana hanno condiviso il loro dolore, ricordando una persona solare, socievole e una madre amorevole, mentre le iniziative commemoratice crescono nei luoghi in cui ha lavorato e vissuto. Una scarpa rossa è stata lasciata tra i fiori in segno di protesta contro la violenza sulle donne.